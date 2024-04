Milan, sconfitta a reti bianche: non succedeva da novembre 2023

Il Milan ha portato a casa una sconfitta dopo la sfida di ieri a San Siro. Il primo round dei quarti di finale di Europa League è andato infatti alla Roma, che dovrà difendere l'1-0 all'Olimpico giovedì prossimo. Di sicuro non è stata una grande prestazione quella di ieri sera per i rossoneri, che non sono stati in grado di segnare neanche una rete.

Il Milan ieri ha perso una partita senza riuscire a segnare per la prima volta dallo scorso novembre (0-1 vs l’Udinese in Serie A), a sottolineare la difficoltà eccezionale avuta contro la Roma.