Milan, sconfitta che pesa: ora la qualificazione è un miraggio

Il Milan esce sconfitta dal Do Dragao e rimane a zero punti nel gruppo B di Champions League. Prestazione da dimenticare per i rossoneri, mai in partita, mai pericolosi, in balia degli avversari dal primo all’ultimo minuto. La vittoria del Porto è meritata, ma è viziata da un evidente fallo non fischiato da Brych (né tantomeno ravvisato dal Var) in occasione del gol decisivo di Diaz. Insomma, un altro torto arbitrale che condanna i rossoneri. Ora il Milan ha una montagna da scalare: la qualificazione resta un miraggio.