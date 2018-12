Milan, secondo 0-0 consecutivo: dopo il Torino anche il Bologna

A Bologna il Milan non è riuscito a mettere in campo la tanto attesa reazione, dopo la sconfitta europea contro l’Olympiacos. I rossoneri, infatti, contro la formazione di Inzaghi non sono riusciti ad andare oltre al risultato di 0-0. È il secondo pareggio a reti bianche collezionato dalla squadra milanista, dopo quello contro il Torino dell’ultima giornata di Serie A. Due 0-0 di fila non succedeva dal 2006.