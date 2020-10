Milan, sei combinazioni diverse di mezze punte in nove gare

Nelle prime nove gare della stagione, Stefano Pioli ha cambiato per sei volte lo schieramento di mezze punte alle spalle del centravanti. Il trio più proposto è stato quello formato da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers (Shamrock, Bodo/Glimt e Rio Ave), seguito dal trio Saelemaekers, Calhanoglu e Leao, andato in scena contro Inter e Roma. Le altre quattro combinazioni sono andate in scena una sola volta: Castillejo-Calhanoglu-Rebic (Bologna), Saelemaekers-Calhanoglu-Diaz (Crotone), Saelemaekers-Diaz-Leao (Spezia), Castillejo-Krunic-Diaz (Celtic).