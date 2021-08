Milan, sei partite di fila senza subire gol in Serie A: non accadeva dal febbraio 1994

Come riportato direttamente dal sito ufficiale del Milan, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata per 6 gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 1994, quando arrivarono a 9 sotto Fabio Capello. Il dato oltre al match contro la Sampdoria di questa stagione, considera anche il finale dell’anno scorso in cui il Milan nelle ultime 5 partite – giocate contro Benevento, Juventus, Torino, Cagliari e Atalanta – non aveva subito gol. La squadra allenata da Stefano Pioli dimostra un’ottima solidità difensiva, frutto del lavoro di tutti coloro che scendono in campo.