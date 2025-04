Milan sempre più lontano dalla Champions, Scaroni: "Non siamo soddisfatti. Questa è una stagione che ci lascia l'amaro in bocca"

vedi letture

Intervistato in esclusiva dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su più temi, parlando non solo del presente ma anche e soprattutto del futuro.

Presidente, cosa si sente di dire ai tifosi che vedono il club alle prese con l'ennesima ricostruzione?

"Che certo questa è una stagione che ci lascia l'amaro in bocca, vale per tutti e in particolare per me che ho sempre detto che raggiungere la Champions fosse un traguardo obbligato. La sfera internazionale, quindi parlo di Champions, delle altre Coppe e del Mondiale per club, per il Milan è il minimo di cui accontentarsi. E devo dire che se guardiamo al futuro tra 20 anni la maggior attenzione alle competizioni internazionali sarà inevitabile, è un fenomeno che coinvolge tutti gli sport. Ma questo non significa che non puntiamo a vincere gli scudetti, anzi".

La ricostruzione passa da un rafforzamento della società, e quindi dal colmare il ruolo fin qui scoperto del direttore sportivo. Tra candidature arrivate e tramontate ci aiuta a fare chiarezza?

"Come dicevo, non siamo soddisfatti dei risultati sportivi. Siamo stati molto attivi sul mercato, nessuno ha preso tanti giocatori quanto noi, ora vogliamo rafforzarci anche nella dirigenza. Non entro nel merito dei singoli nomi, osservo solo che ne leggo molti che non escono da noi: mi viene il dubbio che siano autocandidature diffuse da chi vuol venire al Milan".