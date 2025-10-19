Milan senza tregua: anche Loftus-Cheek rischia di saltare la Fiorentina

di Lorenzo De Angelis

Milan senza tregua. Dopo Pulisic, Estupinan, Nkunku e Rabiot, Massimiliano Allegri rischia seriamente di dover fare a meno anche di Ruben Loftus-Cheek per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, importante, ma non ancora decisiva, se si vuole agguantare la testa della classifica di Serie A in solitaria. 

È infatti notizia della tarda serata di ieri lo stop del centrocampista inglese, che a quanto pare avrebbe riportato un affaticamento muscolare nel corso dell'allenamento di ieri. La rifinitura di oggi fungerà da provino decisivo per capire se effettivamente Loftus-Cheek sarà della partita. Qualora (ancora) l'inglese dovesse alzare bandiera bianca, pronto Saelemaekers alle spalle di Leao con Athekame a destra. 