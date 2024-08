Milan, servono nuovi leader: Maignan, Morata, Theo hanno il compito dichiarato di rimpiazzare Kjaer e Giroud

Con gli addii al termine della scorsa stagione di Simon Kjaer e Olivier Giroud (il primo è ancora svincolato, il secondo è andato al Los Angeles FC), il Milan ha perso anche due leader indiscussi dello spogliatoio milanista. Il gruppo rossonero, come spiega oggi Il Giornale, è composto da giovani stranieri provenienti da scuole calcistiche diverse e quindi ha bisogno di qualche autorevole leader in grado di segnalare gli errori e indicare la strada per eliminarli.

Chi può sostiuire Kjaer e Giroud come nuovi leader del Milan di Paulo Fonseca? Mike Maignan, Theo Hernandez e il neo acquisto Alvaro Morata hanno il compito dichiarato di rimpiazzarli.