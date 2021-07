Milan, si segue Brandt: i suoi numeri nell'ultima stagione con il B. Dortmund

Le ultime voci di mercato riportano il Milan interessato a Julian Brandt, attaccante in forza al Borussia Dortmund. Nell'ultima stagione con i tedeschi, l'esterno classe 1996 ha disputato 45 partite mettendo a segno 4 reti e servendo 2 assist tra tutte le competizioni; in Bundesliga, in particolare, ha giocato 17 partite da titolare a fronte di 34 convocazioni.