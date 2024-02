Milan-Slavia Praga, in vendita i biglietti per gli abbonati

Con l'ufficialità delle date per Milan-Slavia Praga, match valido per gli Ottavi di finale di Europa League, il club rossonero ha messo in vendita, per ora solo per gli abbonati al campionato, i biglietti per la sfida europea. La gara si giocherà a San Siro giovedì 7 marzo, fischio d'inizio alle ore 21. Di seguito il tweet del club rossonero con il link per acquistare il proprio biglietto.