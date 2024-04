Milan, sono 6 le vittorie consecutive tra campionato e coppe: la 7^ di fila manca dal 2006

Il Milan sta vivendo un ottimo momento di forma come conferma questo dato statistico: i rossoneri sono infatti reduci da sei vittorie di fila tra campionato e coppe. La squadra di Stefano Pioli ha battuto nell'ordine Lazio, Slavia Praga (Europa League), Empoli, Slavia Praga (Europa League), Verona e Fiorentina. Il Diavolo, che oggi alle 15 sarà impegnato a San Siro contro il Lecce, non ottiene sette successi consecutivi dal 2006 quando in panchina c'era Carlo Ancelotti. Lo riferisce il Corriere della Sera.

