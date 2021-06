Milan, sono 8 i gol di testa messi a segno in Serie A dai rossoneri in questa stagione

Come riportato dal sito della Lega di Serie A, il Milan in questa stagione ha segnato 8 gol di testa in campionato, ossia il 10,8% dei 74 totali che i rossoneri di Stefano Pioli hanno realizzato in questo 2020/2021. Le squadre che ne hanno realizzati di più in questo modo, sono Inter e Juventus con 14, seguite dal Torino con 12. Le squadre che invece ne hanno segnati di meno sono Crotone e Genoa con 4, e Sassuolo con 3.