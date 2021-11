Milan, sono ancora tanti (e importanti) i giocatori fermi ai box

Stefano Pioli può sorridere per il recupera di Fikayo Tomori, ma dovrà fare ancora a meno di tanti giocatori, molti dei quali importantissimi. Calabria, ad esempio, prosegue nella riabilitazione dopo il problema al polpaccio accusato in nazionale, mentre Giroud e Rebic, come riporta il Corriere dello Sport, sembrano ancora lontani dal rientro in seguito alle lesioni al bicipite femorale. Castillejo, invece, più è vicino ma non rappresenta certo una prima scelta per il Milan.