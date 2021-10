Milan, stavolta si ferma Rebic: Pioli dovrà reinventare ancora

Per ogni pezzo che torna al proprio posto, eccone altri che si rompono. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando della situazione del Milan, o meglio, dell’infermeria rossonera che continua a riempirsi. L’ultimo fermarsi è Rebic, alle prese con un problema alla caviglia e per questo escluso dalla lista dei convocati per la sfida di Champions contro il Porto. L’attaccante croato si aggiunge a Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz. E Pioli dovrà reinventare ancora.