Milan, su Romagnoli c'è la Lazio ma c'è l'ostacolo ingaggio

Alessio Romagnoli, giocatore rossonero, ha il contratto in scadenza con il Milan il 30 giugno 2022 e per ora non si parla di rinnovo con la società di via Aldo Rossi. Così iniziano a circolare i primi club interessati al difensore che la prossima estate, senza il prolungamento, andrà via a parametro zero: tra questi, come riporta sportmediaset.it, c'è la Lazio, ma c'è l'ostacolo dell'ingaggio troppo alto del capitano milanista. Per arrivare ad un accordo, Romagnoli dovrà abbassare le sue pretese economiche.