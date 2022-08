Milan, Theo Hernandez contro l'Atalanta può raggiungere le cento presenze in A

MilanNews.it

Theo Hernandez è ad un passo dalle cento presenze in Serie A. Il terzino sinistro francese, che ha già giocato 123 partite in assoluto con la maglia del Milan, potrà tagliare questo importante traguardo già domenica prossima giocando la sfida in programma in casa dell'Atalanta. Il classe '97 nel corso della propria esperienza nel campionato italiano ha già segnato 19 gol in campionato fornendo anche 17 assist ai propri compagni.