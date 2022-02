Milan, Theo Hernandez è il rossonero che ha giocato più minuti quest'anno

MilanNews.it

Come riportato dal portale transfermarkt, Theo Hernandez è il giocatore del Milan che ha giocato più minuti in questa stagione. Il terzino francese in campo ci è rimasto per ora 2473 minuti. Seguono dopo di lui Mike Maignan con 2370 minuti e Sandro Tonali con 2306 minuti.