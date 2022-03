Milan, Theo Hernandez sconterà contro l'Empoli la terza squalifica stagionale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez sabato contro l’Empoli sarà nuovamente assente per squalifica. Il terzino francese del Milan è giunto alla terza partita saltata quest’anno a causa dei cartellini. Le altre due partite saltate per questa ragione dal giocatore in questa stagione sono state il derby d’andata contro l’Inter del 7 novembre e il match di ritorno contro la Sampdoria 13 febbraio.