Milan, Thiaw al top per passaggi completati tra i difensori U23 in Europa

Malick Thiaw è al top in Europa per passaggi completati tra i difensori U23, oltre ad essere tra i migliori per passaggi completati che superano le linee di pressing avversarie. Lo si è visto anche nel gol vittoria di Tijjani Reijnders a Verona: il passaggio illuminante è stato di Youssouf Fofana, ma la palla al francese viene recapitata proprio dal centrale tedesco.

Questi i numeri stagionali di Thiaw con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 10

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE TOTALI: 13

MINUTI IN CAMPO: 1087'

GOL: 1