Milan tra le squadre più corrette d'Europa ma tra le più sanzionate. L'Inter per un cartellino deve fare (almeno) il doppio dei falli: il dato

Sebbene il Milan sia tra le squadre meno fallose d'Europa, 35esima su 36 in Champions League (ma quinta per cartellini ricevuti) e 17esima su 20 in Serie A, risulta essere tra le più sanzionate disciplinarmente. Un dato particolare, che lo diventa ancora di più se mettiamo a confronto la situazione disciplinare dei rossoneri con la squadre più sanzionate delle due competizioni e con l'Inter: i nerazzurri hanno bisogno (almeno) del doppio dei falli rispetto al Milan per prendere un cartellino.

SERIE A

Milan (quinta più sanzionata)

77 falli fatti, 16 gialli e 3 rossi. Un cartellino ogni 4 falli

Hellas Verona (più sanzionata)

89 falli fatti, 22 gialli e 1 rosso. Un cartellino ogni 3,87 falli

Inter (meno sanzionata)

75 falli fatti, 9 gialli. Un cartellino ogni 8,3 falli

CHAMPIONS LEAGUE

Milan (quinta più sanzionata)

13 falli fatti, 7 cartellini gialli. Un cartellino ogni 1,8 falli

Sturm Graz (più sanzionata)

37 falli fatti, 11 gialli, 1 rosso. Un cartellino ogni 3,1 falli

Inter (seconda meno sanzionata)

20 falli fatti, 2 gialli. Un cartellino ogni 10 falli

*dati WhoScored e UEFA Champions League