Milan, tre punti a Bologna per evitare l'ennesimo dato negativo della stagione: i numeri

vedi letture

Dopo il rinvio di fine ottobre è arrivato il momento di Bologna-Milan, nel frattempo è cambiato davvero molto. La nona giornata di Serie A si completa al Dall'Ara, questa sera alle 20.45, in un vero e proprio incrocio diretto: squadre appaiate in classifica ai piedi della zona europea, con ancora in testa la qualificazione alla prossima Champions League. Una sorta di ballottaggio, da vincere per non perdere le speranze.

Una vittoria per ricominciare?

Dopo aver perso contro il Torino, il Milan potrebbe registrare almeno due sconfitte consecutive in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (tre in quel caso, contro Lazio, Sassuolo e Inter).

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it