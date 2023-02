MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Di seguito i giocatori premiati dalla UEFA come MVP dei match vinti e/o pareggiati dal Milan in questa Champions League:

Girone d'andata:

Saelemaekers vs Salisburgo

Bennacer vs Dinamo Zagabria



Girone di ritorno:

Tonali vs Dinamo Zagabria

Giroud vs Salisburgo



Andata ottavi:

Leao vs Tottenham