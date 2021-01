Milan, tutti i numeri di Meitè in Serie A: il francese è un ottimo recupera palloni

Guardando ai dati e ai numeri di Meitè, neo-acquisto del Milan, si può notare come il centrocampista francese sia un ottimo incontrista. Nelle sue stagioni in Italia con la maglia del Torino, il mediano transalpino si è distinto come un ottimo recupera-palloni e un giocatore di fare entrambe le fasi. Meitè ha una media di 4 palloni recuperati a partita, 1.64 dribbling completati a match e 1.79 cambi di campo completati. A questi dati si aggiungono i tanti chilometri percorsi a partita che lo portano ad essere uno dei giocatori che corre maggiormente in Serie A.

60&100 - Soualiho #Meité è uno dei tre giocatori che contano almeno 60 palloni intercettati e 100 dribbling portati a buon fine nelle ultime tre stagioni di Serie A, insieme a Ismael Bennacer e Rodrigo de Paul. Muscoli. pic.twitter.com/WxptkNM7l4 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 14, 2021