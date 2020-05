Milan, Tuttosport: "Ibra, nuovo sms: palla a Gazidis"

Nuova messaggio social, nuova puntata sul futuro di Ibrahimovic. Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’attaccante svedese non ha ancora deciso il suo futuro. Ieri lo svedese ha risposto con un "ci vediamo in campo" a un video in cui l’Hammarby invitava i tifosi a sottoscrivere l’abbonamento. Cosa si nasconde dietro questo ennesimo messaggio social? Ibra pensa già all’addio (e al suo futuro in Svezia) o vuole semplicemente chiarezza dal Milan? La palla a Gazidis, scrive Tuttosport.