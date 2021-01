Milan, Tuttosport: "Su Gigio e Calha aria di rinnovo"

"Su Gigio e Calha aria di rinnovo". Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sulle trattative per i prolungamenti dei due giocatori. In casa Milan - si legge - c’è ottimismo in vista dell’incontro che si terrà la prossima settimana con il manager di Calhanoglu. Le parti hanno trovato un accordo di massima per un ingaggio da 4 milioni e mezzo con bonus facilmente raggiungibili. Con ogni probabilità, i vertici di via Aldo Rossi incontreranno anche Raiola per definire il rinnovo di Donnarumma. Il Milan ha capito che per trattenere il portierone e far contento il suo agente, servirà alzare ulteriormente l’offerta. La sensazione è che la quadratura del cerchio si possa trovare anche in questo caso.