Milan, tweet di Tomori dopo la sconfitta dell'Inghilterra: "A testa alta"

Una breve frase, poi un incoraggiamento a guardare avanti. Si è espresso così sul proprio account Twitter Fikayo Tomori, deluso per la sconfitta della sua Inghilterra in finale con l'Italia. Il difensore rossonero si è detto orgoglioso del cammino della sua nazionale, di cui tutto il suo paese deve essere orgoglioso.

Head up guys, inspired the nation and did everyone proud. Heads up. @England 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.