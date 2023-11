Milan-Udinese, mister Pioli convoca anche tre "Primavera"

Per Milan-Udinese di questa sera mister Pioli, complici gli infortuni di Kalulu, Kjaer e Pellegrino, convocherà anche tre Primavera (o ex Primavera): si tratta di Davide Bartesaghi, ormai in pianta stabile in Prima Squadra, Jan-Carlo Simic ed anche Alex Jimenez, con lo spagnolo che torna in panchina dopo la convocazione per il match casalingo contro la Juventus. I tre infatti non hanno preso parte al match della Primavera di questo pomeriggio.