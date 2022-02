Milan-Udinese, quando la misura è colma perfino Paolo Maldini perde la pazienza

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, venerdì 25 febbraio, per la prima volta dopo ventisette giornate di campionato, il DT rossonero Paolo Maldini si è presentato davanti ai microfoni di Milan TV per parlare di un episodio arbitrale che ha deciso il match appena concluso.

Una situazione che per alcuni potrebbe non presentare nessuna particolarità, ma che invece ha quasi "sorpreso" i tifosi del Diavolo. È la prima volta, da quando Paolo Maldini gestisce l'area tecnica del Milan insieme a Frederic Massara, che un dirigente rossonero si presenta in un post partita per lamentarsi di un chiaro ed evidente errore arbitrale.

La linea seguita dal club di via Aldo Rossi negli ultimi anni è stata molto chiara: parlare di arbitri in TV non è un qualcosa che rientra nello stile Milan. Ma dopo l'ennesima decisione che ha danneggiato pesantemente la squadra in campionato, si pensi al gol di Kessie col Napoli o il folle finale contro lo Spezia (e senza tralasciare gli errori marchiani del VAR contro Verona e Atalanta, partite che i rossoneri sono riusciti a ribaltare), anche Paolo Maldini ha "sbottato" in diretta ai canali ufficiali del club.

"Partirei dalla nostra prestazione. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare. Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perchè non è la prima volta. E' un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. E dico un'altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo". Maldini si è espresso così a Milan TV dopo che arbitro e VAR hanno convalidato il gol di mano di Udogie, rete che poi ha sancito il definitivo 1-1 a San Siro. Difficile dar torto all'ex numero 3, anche perché le immagini parlano chiaro, così come ha praticamente parlato chiaro Udogie a DAZN nel post partita. Interrogato sul perché fosse esitante nell'esultanza ha risposto così, con un bel sorriso a 32 denti: "Ho visto il guardalinee che era indeciso, però mi è andata bene”. Il giocatore lo sapeva, dalle immagini televisive lo hanno visto anche milioni di tifosi... A questo punto la domanda è legittima: in sala VAR, cosa diavolo hanno visto?