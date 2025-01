Milan, una sola vittoria in Serie A a San Siro negli ultimi due mesi e mezzo

Nonostante il grande entusiasmo portato da Conceiçao e dalla vittoria in Supercoppa Italiana contro Juventus ed Inter continua il difficile rapporto dei rossoneri con la Serie A, ed in particolare con le partite casalinghe: l'ultima vittoria tra le mura amiche in campionato risale al 3-0 rifilato all'Empoli il 30 novembre 2024. Per trovarne un'altra dobbiamo tornare indietro addirittura al 19 ottobre, 1-0 contro l'Udinese.

In quasi tre mesi solo due volte il Milan ha vinto in casa: la pressione di San Siro, negli ultimi mesi in piena protesta contro la società, sta diventando un fattore negativo. Sta alla squadra riportare completamente il pubblico dalla propria parte. Certo, risultati come il pareggio contro il Cagliari di ieri sera non aiutano.