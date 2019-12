Milan, va migliorata la gestione del finale di partita

In casa rossonera c'è grande soddisfazione per la seconda vittoria consecutiva, ma non tutti i problemi sono risolti. Come spiega il Corriere della Sera, per esempio, il Milan deve migliorare la gestione dei finali di partita: ieri contro il Bologna, il Diavolo ha avuto un calo di tensione e nell'ultima mezz'ora ha lasciato troppo spazio agli avversari. La formazione milanista ha rischiato di buttare via tutto, ma per fortuna alla fine sono riusciti a portare a casa tre punti d'oro.