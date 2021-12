Milan, vincere ad Empoli per rilanciarsi. Formazione: grossa novità

Si chiuderà questa sera il girone d'andata per il Milan in Serie A. E i rossoneri vogliono - e devono - chiuderlo assolutamente bene. Il rallentamento delle ultime settimane, infatti, ha leggermente modificato i rossoneri nell'entusiasmo di qualità e intensità visto ad inizio stagione, ma nel calcio basta poco per ritrovare tutto ciò: vincere al "Castellani", recuperare energie mentali e fisiche durante le vacanze natalizie, rientrare nel 2022 al meglio e con i recuperi dei tanti infortunati di lusso.

Obiettivo: 42 punti

Contro un avversario ostico e che è la grande sorpresa di questo girone d'andata, Stefano Pioli è ben consapevole che il suo Milan dovrà ricominciare a giocare con la qualità che ha spesso e volentieri contraddistinto la sua gestione: "Contro il Napoli - ha detto il tecnico in conferenza - abbiamo fatto una buona gara. Commettiamo degli errori che non ci stanno permettendo di fare risultato, chiaro che bisogna fare qualcosa in più. Ci vuole più qualità. Il nostro obiettivo era fare più punti del girone di andata scorso, non ci riusciremo ma tre punti domani sarebbero molto importanti. Se vinciamo domani non sono soddisfatto, per questo motivo. Però 42 punti sarebbero tanti". Arrivarci, dunque, non soddisferebbe, ma certamente rilancerebbe sicuramente i rossoneri in occasione del 2022 e dei rientri tanto attesi di Leao e Rebic.

La probabile formazione

I rossoneri perdono Ibrahimovic (out per un sovraccarico al ginocchio sinistro), ma ritrovano Theo Hernandez. In porta ci sarà Maignan, dietro al reparto difensivo formato da Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo; in mediana Tonali e Bennacer, favorito su Kessie. Davanti Giroud, supportato da Messias a destra, Kessie nell'inedita posizione di trequartista centrale e Krunic, favorito su Saelemaekers, a sinistra.