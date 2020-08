MILANELLO REPORT: partitella in famiglia per i rossoneri. Vittoria della prima squadra con i gol di Saelemaekers, Kalulu, Rebic e Paquetà

Prosegue la preparazione dei rossoneri. Questa mattina ritrovo alle 9.30 per la colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento, iniziato con qualche minuto di ritardo a causa di un violento temporale che si abbattuto sul centro sportivo. Presente a Milanello anche Paolo Maldini.

IL REPORT

Dopo l'attivazione muscolare in palestra, il gruppo si è spostato sul campo rialzato per giocare una partitella (tre tempi da 15 minuti) con la Primavera, "integrata" da alcuni giocatori della Prima squadra: 4-1 il risultato finale grazie alle reti di Saelemaekers, Kalulu, Rebić e Paquetá; per la Primavera, gol di Sala.