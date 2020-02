Milano, il blocco auto non vale per i tifosi diretti a San Siro

La città di Milano spegne i motori per otto ore (dalle 10 alle 18). È il provvedimento promosso dal sindaco Sala per la giornata di oggi. Una domenica a piedi, dunque, per provare a combattere lo smog. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, chi è diretto allo stadio avrà una speciale deroga: per i tifosi in possesso di un biglietto per Milan-Verona la circolazione sarà aperta dalle 12 nelle vie adiacenti San Siro.