Minotti sul Milan: "Ha bisogno di tempo. I rossoneri avranno un Bonaventura in più"

Ospite negli studi di Sky, Lorenzo Minotti, ex difensore, ha commentato così il possibile arrivo di Angel Correa al Milan: "Il Milan ha bisogno di tempo, è un po' una sorta di anno zero per i rossoneri di Giampaolo. Il Milan ha in rosa tanti giovani che possono crescere tanto e inoltre avrà un Bonaventura in più, la cui mancanza si è sentita parecchio nella scorsa stagione".