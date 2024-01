Mirante a Mediaset: "Jimenez una bella sorpresa. Simic? Lo vedo pronto se non stacca la spina"

Antonio Mirante ha commentato così a Mediaset la vittoria del Milan contro il Cagliari:

Sul Milan dei giovani: "E' giusto dare merito ai più giovani stasera. Non era facile, l'approccio non è stato dei migliori, ma poi ci siamo messi a posto e abbiamo fatto bene. Con il doppio vantaggio abbiamo giocato discretamente. Peccato per il gol subito, mi fa rabbia, ma era il finale di partita quindi un po' di leggerezza ci sta".

Su Simic: "Lo vedo pronto se non stacca la spina. Fisicamente e mentalmente è pronto, è sempre concentrato e tiene botta anche dal punto di vista fisico, sa cosa deve fare nonostante la giovane età. I giovani mi sono piaciuti tutti, Jimenez è stata una bella sorpresa. Visti gli infortuni, i giovani ci devono dare una mano e stanno dimostrando di poterci stare con noi".