Mirante saluta il Milan: "Rimarrete sempre nel mio cuore. Io spero di aver trovato uno spazio nel vostro"

Apparso sul proprio profilo Instagram il video-saluto di Antonio Mirante al Milan. Il portiere campano classe 1983 era arrivato in rossonero nell’ottobre 2021, era svincolato dopo l’ultima esperienza alla Roma e venne tesserato perché Mike Maignan aveva subito un infortunio muscolare che lo avrebbe tenuto fuori per dei mesi. C’era la necessità di ingaggiare un altro estremo difensore da affiancare a Ciprian Tatarusanu. Con il Diavolo è sceso in campo solo in 4 occasioni ufficiali in questi anni.

"E’ stato un autentico privilegio per me condividere con tutti voi gioie e soddisfazioni, e persino momenti difficili, fondendo impegno, professionalità e passione, in questi tre anni".