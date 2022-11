Mister Pioli rivela: "Stamattina ho parlato con Vranckx..."

MilanNews.it

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina mister Pioli ha parlato così di Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 in prestito dal Wolfsburg che in questa prima parte di campionato ha trovato poco spazio:

Come sta lavorando Vranckx? La sua duttilità le tornerà utile nel 2023? "Assolutamente sì, ci ho parlato stamattina: sono molto contento di come sta lavorando. Ha sfruttato molto bene questo periodo di adattamento in cui ha giocato poco e si è allenato bene, sono sicuro che a lui servirà anche la pausa. Sono sicuro delle sue qualità. Ho tante scelte da fare, non posso far giocare tutti. Sulle sue qualità, del suo atteggiamento e della sua mentalità sono soddisfatto".