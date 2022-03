MN - Agostini: "In questo ciclo vedrei bene Origi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex giocatore del Milan Massimo Agostini è stato intervistato in esclusiva su MilanNews.it. Agostini ha detto la sua sulla trattativa che potrebbe portare Divock Origi alla corte di Pioli: "La società sta puntando forte su questo tipo di calciatori per proseguire un discorso di valore e futuribilità. In questo ciclo che si sta completando uno come Origi lo vedrei bene”.