MN - Albarella (prep. atletico): "Quello al flessore è uno degli infortuni più comuni nel mondo del calcio"

Il preparatore atletico Eugenio Albarella, in passato collaboratore di Alberto Zaccheroni al Milan, ha parlato dei vari problemi al flessore che hanno colpito i rossoneri nell'ultimo periodo:

Come lo spiega l'alto numero di infortuni muscolari, in particolari al flessore, che il Milan ha sofferto nell'ultimo periodo?

“Per il problema sul flessore ci sono degli studi voluti dalla UEFA. È uno degli infortuni più comuni nel mondo del calcio, anche perché il flessore è il volano della ciclicità delle gambe, di conseguenza spesso è soggetto a questo tipo di infortuni. Ribadisco, solo i particolari possono dare un’analisi approfondita e completa. Una squadra come il Milan, ma anche come Inter, Napoli, Juventus e Atalanta, che lotta ad alti livelli e ha avuto competizioni internazionali, ad oggi, a 100 giorni dall’inizio della stagione, ha già sommato 25 partite tra Serie A e Champions League. Questi club hanno gran parte delle rose composte da nazionali; a queste 25 partite con il club vanno sommate almeno altre 5-6 partite che gli atleti hanno disputate con le rispettive nazionali. Questo fa una media di giorni/gara di circa 3. Ogni 3,3, ogni 3,5 giorni i giocatori hanno avuto una massima competizione. Per chi fa metodologia, per chi gestisce queste rose è estremamente difficile poter organizzare e programmare un lavoro in salute. Avendo questa frequenza di partite dove tu hai solo 3 giorni e mezzo di media per proiettarti alla prossima, se nei primi due giorni, perché ormai è stato dimostrato che fisiologicamente il picco di fatica arriva nelle 24/48h successive alla gara, ecco che tu hai solamente un solo allenamento di preparazione alla sfida successiva per poter gestire lo stato di salute. Questo innalza notevolmente gli indici di infortuni”.