MN - Albertini: "De Ketelaere? Riprenderei tutte le critiche a Tonali..."

De Ketelaere come il pomo della discordia: da un parte allenatore, compagni e chi lo vede tutti i giorni sono molto soddisfatti del belga, sottolineando sempre che c'è un periodo di adattamento da mettere in conto, dall'altra parte giornali e parte della tifoseria con tanta fretta nei giudizi: dove sta la verità?

Demetrio Albertini, intercettato da MilanNews (QUI l'intervista completa) a margine dell'evento in cui sono state rese note le nomination del Gran Gala del Calcio 2022 di AIC, ha parlato così del talentuoso belga: “Serve pazienza, come con tutti i giocatori giovani di grande qualità. Riprendere tutte le critiche che ha avuto Tonali il primo anno e le metterei sul banco degli imputati dopo un anno di grandissima statura che ha avuto Sandro. In Italia vedo sempre un disfattismo per i giovani che alla fine non riusciamo a far crescere. Tante volte basta solo pazienza”