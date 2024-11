MN - Albertini: "Milan da scudetto? No, ma manca ancora tanto"

vedi letture

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio 2024, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milannews.it, parlando del momento del Milan dalla situazione dell'allenatore fino ad alcune individualità che si stanno mettendo in mostra. Le sue dichiarazioni.

Il Milan è da scudetto?

"Secondo me, per quello che ha fatto vedere finora, no, ma il cammino è ancora lungo. Vedo altre squadre più solide e attrezzate. E lo dico da milanista... Manca ancora tanto. Per me per vincere lo scudetto è fondamentale come vengono gestiti i momenti negativi. Un momento di flessione arriva per tutti durante un campionato, ecco bisogna vedere come viene gestito quel momento".