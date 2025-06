MN - Allegri a Casa Milan per programmare il prossimo futuro del Milan

Anche oggi l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stato a Casa Milan per programmare insieme al direttore sportivo Igli Tare e a tutta la dirigenza il prossimo futuro del club rossonero.

Argomento principale di discussione, ovviamente, il calciomercato. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e l'ingaggio, oramai prossimo, di Luka Modric, si aspettano le prossime mosse del Milan sia in uscita, con Theo Hernandez e Mike Maignan nomi caldi, sia ovviamente in entrata, anche perché ci sarà da lavorare tanto su questo fronte per tornare a rendere la squadra competitiva.

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori, invece, il raduno dovrebbe essere anticipato di una settimana (al 4 o 5 luglio).