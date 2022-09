MN - Ambrosini su De Ketelaere: "Acquisto azzeccato, il paragone con Kakà non gli interessa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MilanNews.it nel corso dell'anteprima del documentario sul Milan soffermandosi sul rossonero Charles De Ketelaere: “Lui del paragone di Kakà non gli interessa molto. Un ragazzo molto applicato che si è preso il suo tempo per capire dove è capitato e cosa gli viene chiesto. In ogni partita mette sempre qualcosina e continuo a pensare che sia un acquisto stra azzeccato e che sia un ragazzo forte di testa, di gambe. Non ci devono essere dubbi sul suo acquisto anche se fino ad adesso non ha fatto cose eccezionali”.