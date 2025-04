MN - Amoroso: "Ricordo che il padre di Kakà e Gaetano Paolillo mi parlarono al centro di allenamento del Milan e scherzando mi dissero: 'Hai voglia di tornare in Italia?'"

Udinese-Milan è l'occasione per parlare con un gradito doppio ex. Solo 4 presenze con la maglia del Milan, ma Marco Amoroso è stato a cavallo degli anni '90 e gli anni 2000 uno degli attaccanti più forti e belli da vedere in Serie A. E ci racconta cosa fa oggi e le sue memorie da ex rossonero. In esclusiva per MilanNews.it

Ci racconti come è nato il tuo trasferimento al Milan?

"Era andato via Vieri, appunto e serviva un giocatore pronto. Io non dovevo adattarmi, conoscevo già il campionato italiano. Ricordo che il padre di Kakà e Gaetano Paolillo mi parlarono al centro di allenamento del Milan e scherzando mi dissero: 'Hai voglia di tornare in Italia?'. Io ovviamente ci speravo ma ero ancora sotto contratto col Sao Paulo. Poi non mi rinnovano il contratto e quello che sembrava uno scherzo si è trasformato in una cosa seria, mi contattò il Milan e per me si è avverato un sogno. Con qualche anno di ritardo, ma posso dire di aver fatto parte della famiglia Milan".