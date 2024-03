MN - Anselmino e non solo. L'esperto di calcio argentino: "Interessante anche l'altro centrale del Boca"

vedi letture

Nel corso dell'intervento a MilanNews, l'agente FIFA e grande esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, ha parlato di Aaron Anselmino e non solo. Ecco chi consiglia dall'Argentina:

Non sempre i giovani argentini riescono a sfondare subito nel calcio italiano, soprattutto in una big. Il livello del calcio argentino è sceso rispetto al passato o c'è dell'altro?

"C'è un aspetto positivo e negativo dal calcio argentino. Quello negativo è che quando hanno un giovane forte lo buttano subito dentro. Lo fanno allo scopo di venderlo. Quindi i club incassano ma impoveriscono il livello del calcio argentino. E mandano via dei giocatori fortissimi ma mentalmente ancora non pronti. Per fare un esempio ricordo Ricordo Centurion che era un iradiddio al Racing e fu un flop spaventoso al Genoa".

La parte positiva?

"È che arrivano qua ragazzi già forgiati, perché il calcio argentino non è tenero: palla o gamba, preferibilmente la palla. Ricordo che anni fa trattai con alcuni club italiani Angel Di Maria e dissi nel presentarlo: se domani sera c'è Milan-Inter o Lazio-Roma non gli fa né caldo né freddo giocare a San Siro o l'Olimpico, perché ha già vissuto l'ambiente del derby di Rosario".

Consigli per gli acquisti dall'Argentina?

"Avrei preso a occhi chiusi Alejo Véliz che poi è finito al Tottenham, come due anni fa avrei preso senza pensarci troppo Julian Alvarez. Adesso sono troppo giovani quelli che si mettono in risalto. Però devo dire che l'altro centrale del Boca Juniors è interessante: si chiama Nicolas Valentini ed è fisso nel gruppo della nazionale A. Centrale mancino ed elegante. È rodato da 2-3 stagioni e molto più pronto".