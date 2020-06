MN - Antonini: "Szoboszlai ci metterebbe poco ad entrare nei meccanismi della Serie A"

Luca Antonini, ex rossonero ed attualmente agente di mercato, è stato intervistato da MilanNews.it (qui l'articolo completo) e ha parlato di Dominik Szoboszlai, centrocampista bulgaro accostato al Milan: “Parliamo di un bel giocatore. Avrebbe bisogno di un periodo di adattamento, ma parliamo di talenti che se dovessero mantenere le aspettative, ci potrebbero mettere davvero poco ad entrare nei meccanismi del nostro calcio. È un giocatore che abbina ritmo, potenza e una buona tecnica. In più, cosa che non guasta mai per i centrocampisti moderni, ha dimostrato di vedere bene la porta”.