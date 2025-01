MN - Babic (Sportklub): "La percezione del Milan in Croazia è ottima, ha tanti tifosi qui"

Ore 21, Dinamo Zagabria-Milan. I rossoneri si giocano l'accesso agli ottavi di finale, la possibilità di saltare due partite di playoff (e recuperare finalmente la gara contro il Bologna) e prendere tanti soldi. Oltre a fare il pieno di entusiasmo, cosa di cui questa squadra ha più che mai bisogno. Ma quanto bisogna temere i campioni di Croazia? Ne abbiamo parlato con un collega che li segue da vicino, Vedran Babic di Sportklub.

Giocatori da tenere d'occhio?

"Sicuramente Baturina e Sučić, entrambi sono diventati da un giorno all'altro praticamente titolari nella nazionale croata. Se lo sono meritato con le loro prestazioni, ma hanno giocato troppe partite in poco tempo, senza molto riposo. Baturina sembrava esaurito prima della sosta, Sučić si è infortunato a novembre e non è ancora rientrato".

Li vedresti in Serie A, magari nel Milan?

"A quanto pare ci sono dei contatti tra Sučić e l'Inter in questo momento, e Baturina avrebbe sicuramente qualcosa da dire in Serie A, Milan compreso. Sono sicuramente giocatori dei primi cinque campionati europei, ma devono ancora migliorare tatticamente e fisicamente. Petković ha già giocato in Italia all'inizio della sua carriera, ma ora è incomparabilmente migliore e penso che con il suo profilo, conoscenza calcistica e intelligenza, sarebbe adatto per la Serie A, anche se considerando la sua età (30 anni) non so quanto sia realistico un possibile trasferimento in quel campionato".

Che percezione avete in Croazia del Milan?

"La percezione del Milan è ottima, ha tanti tifosi qui in Croazia, il che non sorprende considerando che nella storia molti calciatori croati hanno giocato per quel club. Questo accade dagli anni '90, quando le partite di Serie A venivano trasmesse dalla televisione nazionale croata. Quello era il periodo in cui Zvonimir Boban, ex capitano della nazionale croata, giocava per il Milan. Nel 21° secolo, quando in rossonero giocava anche il secondo capitano della Croazia Dario Šimić, le nuove generazioni si innamorarono del Milan guardando Kakà, Shevchenko, Nesta, Pirlo, Gattuso, Seedorf, così come altri croati come Mandžukić, Kalinić, Rebić, Strinić, Pašalić... Dal 2014 in Croazia esiste un'associazione ufficiale dei tifosi del Milan, con sede a Osijek, che ha come ben 20mila follower su Facebook".