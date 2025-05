Milan-Monza, Conceiçao recupera un titolare: ancora out Chukwueze e Bondo

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Il Milan archivia un campionato fallimentare contro il Monza, sabato a San Siro, senza avere seduto in panchina Sergio Conceiçao, perché squalificato. Il tecnico portoghese sarà dunque assente in quella che probabilmente è l'ultima partita alla guida della squadra rossonera. Non ci sarà neppure Santiago Gimenez, anche lui squalificato per l'espulsione rimediata all'Olimpico contro la Roma. Sono possibili rotazioni tra i rossoneri che non hanno più obiettivi da raggiungere, come del resto gli avversari.

Torna a disposizione invece Theo Hernandez che aveva dato forfait contro la Roma all'Olimpico. Ancora out Bondo e Chukwueze. (ANSA).