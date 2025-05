Walker giocherà il Mondiale per Club con il City? Guardiola categorico: "No"

Alla vigilia della sfida contro il Fulham, al tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato chiesto se Kyle Walker, in prestito al Milan fino al 30 giugno 2025, sarà a disposizione per i citizens per il Mondiale del Club previsto per metà giugno.

Il tecnico della squadra inglese ha risposto con un secco no: non è ancora detto che il Milan eserciti il diritto di riscatto per il terzino, che in ogni caso non tornerà prima alla base per disputare il Mondiale per Club.