Verso Milan-Monza, tornano a disposizione Theo, Walker e Bondo

Vigilia di Milan-Monza, ultima partita stagionale per i rossoneri. Domani sera a San Siro, in un'atmosfera che si preannuncia frizzantina per la protesta che metterà in atto la tifoseria, Sergio Conceiçao disputerà (da squalificato, in tribuna) la sua ultima partita da allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, che saluterà a fine anno, ha a disposizione tutta la squadra: sono rientrati in gruppo Theo, Walker e Bondo. L'unico indisponibile, perché squalificato, è Santiago Gimenez.